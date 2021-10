La participation du Maroc à “Expo Dubaï 2020” confirme son engagement en faveur du développement durable

La participation du Maroc à l’Exposition internationale “Expo Dubaï 2020” constitue l’occasion pour réaffirmer l’engagement du Royaume à relever les défis du développement durable, a souligné la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, déléguée générale du pavillon marocain à cet événement d’envergure.

“Ce rendez-vous représente une occasion pour le Royaume du Maroc pour oeuvrer à relever les défis et réaffirmer ses engagements en faveur du développement durable”, a indiqué Mme Fettah Alaoui dans une déclaration à la MAP. Elle a souligné, qu’à travers cet événement, le Maroc réaffirme son attachement aux principes de tolérance et de dialogue avec toutes les civilisations, ainsi que ses contributions à relever les défis mondiaux dans divers domaines.

“Expo Dubaï 2020”, ouvert vendredi, est une plate-forme pour mettre en évidence les opportunités d’affaires et d’investissements offertes par le Royaume, a-t-elle relevé, notant que ceci est de nature à attirer le plus grand nombre d’investissements dans les domaines industriel, culturel, économique et scientifique.

La ministre a fait savoir que le pavillon marocain aménagé à “Expo Dubaï 2020”, qui prévoit la visite sur une période de six mois de près de 25 millions de personnes, a été conçu sous forme d’un parcours comprenant 13 salles, indiquant que les visiteurs peuvent déambuler en quête de “surprises”. “Celles-ci reflètent les potentialités et les réalisations concrètes du Maroc dans de nombreux secteurs, notamment économique, culturel et touristique, d’autant qu’elles relatent l’histoire et incarnent l’identité du Royaume et sa vision d’avenir en matière de développement durable”, s’est-elle félicitée.

La participation marocaine à cet événement mondial repose également sur une programmation importante dans les domaines de la culture, de l’économie et des sciences, a tenu à préciser Mme Fettah Alaoui, rappelant dans ce contexte la tenue des rencontres entre le 10 et le 16 octobre pour les hommes d’affaires et les grandes institutions relevant des secteurs privé et public au Maroc afin de faire valoir les différentes réalisations du Royaume notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’eau, des infrastructures et de l’industrie.

Elle a ajouté que ces rencontres constitueront une occasion de rencontrer des hommes d’affaires et des responsables des institutions marocaines afin de mettre le point sur les opportunités d’investissement dans le Royaume.

En outre, la déléguée générale a rappelé l’organisation, dans le cadre de cet événement, de la Journée nationale du Maroc, le 26 décembre.

Cette manifestation d’envergure mondiale accueille plus de 190 pays, venus “pour penser le monde de demain”.

Plusieurs millions de visiteurs sont au rendez-vous lors de cette exposition qui a été reportée l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Selon les organisateurs, toutes les mesures préventives ont été prises pour éviter la propagation de la Covid-19 notamment le port de masques et le respect de la distanciation sociale. Le Maroc prend part à cette exposition sous le signe “Héritages pour l’avenir, depuis des origines inspirantes vers un progrès durable”. La participation du Royaume se veut une invitation à l’adresse des visiteurs pour (re)découvrir le pays, son histoire, son identité, ses talents, mais aussi ses réalisations tangibles dans divers domaines.

Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Émirats Arabes Unis et non loin d’Al Wasl Plaza, monument central du site d’Expo Dubaï 2020 , le Pavillon Maroc proposera en plus d’une exposition permanente, une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique variée, riche et inspirante.

A travers trois grandes thématiques, le Pavillon du Maroc donnera à voir au monde l’engagement du Royaume pour le futur de la planète, la richesse d’un pays fort de ses talents, d’ici et d’ailleurs, ainsi que la dynamique de progrès dans laquelle s’inscrit le Maroc.

