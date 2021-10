La plateforme médicale de prise de rendez-vous en ligne MED débarque enfin au Maroc !

Après un premier succès en Tunisie, la startup MED a choisi le Maroc comme nouvelle étape pour renforcer son positionnement sur le marché africain. Une approche de proximité qui lui permettra de répondre aux nombreuses attentes d’une clientèle croissante, à la quête d’un service fiable et d’une expérience client exceptionnelle.

Considérée aujourd’hui comme la première plateforme médicale d’Afrique avec plus de 3 millions de visiteurs par mois sur le contient, MED a cumulé plus de 55 millions de visites depuis sa création en 2017. La startup a pour mission de digitaliser et optimiser le parcours de soins afin de faciliter le quotidien des professionnels d’un côté, et d’améliorer l’accès aux soins pour les patients de l’autre, à travers une panoplie de services mis à disposition gratuitement aux visiteurs.

C’est dans cet objectif que MED fournit un agenda aux praticiens afin de mieux structurer l’organisation de leur planning. Pour les patients, le portail permet de prendre des rendez-vous en ligne.

MED.MA est aussi un média santé avec des milliers d’articles et de vidéos de médecins de différentes spécialités, en arabe et en français. La filiale marocaine compte déjà une équipe de 20 collaborateurs formés, et prévoit dans les semaines à venir, de recruter quarante personnes supplémentaires qualifiées.

L’atout principal de MED est son service de télé-conseil : les patients ont la possibilité de poser des questions en ligne gratuitement à plus de 4.000 médecins toutes spécialités confondues, les réponses sont ensuite publiées sur le site.

La plateforme peut atteindre jusqu’à 50.000 prises de contacts par jour et les réponses médicales enregistrent une importante audience (soit plus de dix mille vues), un service unique en son genre.

Enfin, les services digitalisés de la santé reposent sur l’utilisation des données personnelles des patients. Ainsi, leur traitement est soumis à l’autorisation préalable de la personne concernée ainsi que des instances de contrôle.

Pour MED, le respect de la vie privée et la sécurité des données à caractère personnel sont une priorité. À cet égard, la plateforme est en cours de certification 27001, considérée comme la norme la plus pointue en termes de protection des données de santé.