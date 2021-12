La Premier League annonce un record de contamination au Covid-19 durant la semaine écoulée

La Premier League a annoncé lundi soir que sur les 3.805 joueurs et membres de staff testés entre le 6 et le 12 décembre, un record de 42 cas positifs au Covid-19 a été détecté.

Dans un communiqué, la Ligue indique que « la sécurité de tous est une priorité et que la Premier League prend toutes les précautions nécessaires à la lumière de la récente augmentation des cas de Covid-19 dans le pays« . La ligue reprendra ses « mesures d’urgence » et augmentera la fréquence des tests rapides et des tests PCR pour les joueurs et le personnel, ajoute la même source.

Les tests plus fréquents viennent ainsi s’ajouter aux mesures qui s’imposent à tous les clubs, comme le port du masque en intérieur et le respect de la distanciation sociale. « Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, les autorités locales et les groupes de supporters, tout en étant attentifs à toute modification future des directives nationales ou locales« , précise le communiqué.

Alors que la ligue s’engage à rendre public les résultats des tests de façon hebdomadaire, elle souligne qu’aucun détail spécifique concernant les clubs ou les individus ne sera fourni.

(Avec MAP)