La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ”une avancée historique’’

La décision des États-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara est une ‘’avancée très importante et historique’’, a souligné le Président du groupe parlementaire polono-marocain Tomasz Kostus.

La décision des États Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et d’ouvrir un Consulat à Dakhla est une avancée très importante et historique, a affirmé M. Kostus dans un Tweet.

Le Président du groupe parlementaire polono-marocain s’est réjoui que ‘’ces changements historiques sérieux soient basés sur le dialogue et le respect mutuel’’.

La décision historique des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara a été annoncée jeudi lors d’un entretien téléphonique de SM le Roi Mohammed VI avec le président américain, M. Donald Trump.

A titre de première concrétisation de cette initiative souveraine de haute importance, les Etats Unis ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et de contribuer au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.

( Avec MAP )