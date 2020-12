La Russie franchit le cap des 3 millions de contaminations au coronavirus

La Russie a franchi samedi le cap des trois millions de personnes contaminées par le coronavirus depuis le début de l’épidémie.

La Russie compte désormais 3.021.964 cas de Covid-19 dont 54.226 mortels, selon les chiffres officiels publiés par les autorités.

Le dernier bilan quotidien fait état de 29.258 nouvelles contaminations et 567 décès ces dernières 24 heures.

Le nombre de nouvelles infections et de décès bat des records chaque semaine depuis le début de l’hiver, la ville la plus touchée étant la capitale Moscou (7480 cas) et sa région, ainsi que la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg.

Le gouvernement russe compte sur une vaccination massive de la population grâce au vaccin développé par Moscou, le Spoutnik V.

Le ministre russe de la Santé Mikhaïl Mourachko a souligné samedi à la télévision publique que le vaccin était “sûr et efficace” pour une vaccination massive de la population et autorisé son utilisation chez les personnes de plus de 60 ans.

Avec MAP