La Russie n’a pas l’intention de rétablir le « rideau de fer » dans ses relations avec l’Occident

La Russie n’a pas l’intention de rétablir le « rideau de fer » dans ses relations avec les pays occidentaux, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Lors d’une interview mardi accordée à la chaîne de télévision BelRos, Mme Zakharova a affirmé que la partie russe ne prendrait pas de telles mesures mais ignore cependant ce que ses partenaires occidentaux vont construire chez eux.

→ Lire aussi : Garanties de sécurité: la proposition de la Russie « n’est pas un ultimatum »

La Russie est accusée depuis plus d’un mois par les Occidentaux d’avoir massé d’importantes forces à la frontière ukrainienne, en vue d’une possible intervention militaire contre Kiev.

Moscou nie toute intention belliqueuse et affirme être la cible de « provocations » de Kiev et de l’Otan et exige que l’Alliance s’engage à ne pas s’élargir en ex-URSS.

(Avec MAP)