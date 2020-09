La signature de l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats prévue le 15 septembre à Washington

La cérémonie de signature de l’accord de normalisation des relations diplomatiques négocié par les États-Unis entre Israël et les Émirats arabes unis aura lieu à Washington le 15 septembre, rapporte mardi la presse américaine.

Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que le président Trump assisterait à la cérémonie aux côtés d’une délégation israélienne conduite par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’une délégation émiratie dirigée par le ministre des Affaires étrangères Abdullah Bin Zayed.

L’accord entre Tel Aviv et Abou Dhabi sera un “traité de paix” avec le même statut juridique et diplomatique que les accords de paix qu’Israël a précédemment signés avec l’Égypte et la Jordanie, fait savoir savoir le site d’information Axios.

Ce sera la première signature d’un accord de paix entre Israël et un État arabe depuis plus de 25 ans, et la toute première rencontre publique entre un Premier ministre israélien et un ministre émirati, indique-t-on. Lors de l’annonce de cet accord entre les deux parties à la mi-août, le président américain Donald Trump a annoncé que les dirigeants des trois pays signeront cet accord lors d’une cérémonie à la Maison Blanche dans les prochaines semaines.