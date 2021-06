La Suisse lance les célébrations du centenaire de sa présence diplomatique au Maroc

Cette année marque le centième anniversaire de l’ouverture du premier consulat de la Suisse au Maroc. Le lancement des célébrations a eu lieu le 22 juin à l’Académie du Royaume du Maroc. Durant cette cérémonie, à laquelle l’historiographe du Royaume a participé, les invités de haut-niveau sont revenus sur les moments clés des relations bilatérales et ont offert au public un aperçu des activités prévues pour célébrer tout au long de l’année cet important jalon.

Durant la cérémonie officielle de lancement des célébrations à l’Académie du Royaume du Maroc, les Secrétaires perpétuels des Académies du Royaume du Maroc et Hassan II des Sciences et Techniques, l’Historiographe du Royaume, le Directeur Général des Relations Bilatérales et des Affaires Régionales du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, ainsi que l’Ambassadeur de Suisse au Maroc ont présenté les aspects centraux des relations bilatérales Suisse-Maroc. Ces allocutions ont été suivies d’une conférence historique qui a retracé les moments clés de la relation bilatérale des deux pays. Enfin c’est l’innovation suisse qui a été mise en avant grâce à une réception en présence du Roboclette et par l’exposition « La Tech peut-elle sauver le monde? » qui présente des solutions suisses pour protéger l’environnement.

Cette cérémonie a marqué le lancement des activités prévues en 2021 pour célébrer cet important anniversaire. Le programme des activités prévues se compose en particulier d’un cycle de sept conférences intitulé « innovation et questions du temps présent », en collaboration avec l’Académie du Royaume du Maroc et l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques. La conférence inaugurale, intitulée « intelligences artificielles : mythes et réalités » sera prononcée le 24 juin 2021 par le Professeur Rachid Guerraoui, sommité internationale en la matière et Professeur à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Les activités prévues avec d’autres partenaires dans le cadre du centenaire favoriseront les échanges culturels, commerciaux et artistiques et contribueront à rapprocher nos deux pays, tout en promouvant nos points forts respectifs. Une semaine du film et documentaire suisses à Rabat, Tanger, Agadir et Casablanca sera organisée autour des thèmes des énergies renouvelables, du développement durable et des nouvelles technologies. La pièce de théâtre « Les Physiciens » du dramaturge suisse Friedrich Dürrenmatt sera montée et jouée par une troupe marocaine et l’exposition de l’Université de Genève « Quartier réservé: Bousbir », sera présentée à la Villa des Arts à Casablanca. Enfin, un cahier spécial dédié à la Suisse sera publié dans le journal l’Économiste.

L’ensemble de ces activités s’inscrit dans le cadre du centenaire de la présence diplomatique de la Suisse au Maroc. En effet, la Suisse a ouvert à Casablanca son premier consulat au Maroc le 19 novembre 1921. Cent ans plus tard, le Maroc et la Suisse célèbrent cet anniversaire qui constitue une occasion de mettre en avant les aspects bénéfiques qu’ils ont tiré de leur siècle de relations bilatérales.

Le logo ci-après constitue la signature visuelle du centenaire de cette année de célébration :