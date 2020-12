La Tunisie compte vacciner un quart de sa population contre la Covid-19

La Tunisie compte acquérir 6 millions de doses de vaccin contre le Coronavirus, destinés à 3 millions de Tunisiens, soit 25% du total de la population, selon le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mehdi.

S’exprimant devant l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP/parlement), il a ajouté que le vaccin “est nécessaire pour atteindre un taux d’immunité collective de plus de 60%, ce qui serait à même de stopper la propagation de l’épidémie”.

Il a précisé que l’objectif est d’obtenir une vaccination “efficace et sûre à plus de 90%”.

Dans ce sens, il a fait savoir que les efforts seront focalisés sur l’élaboration d’un calendrier de vaccination contre la Covid-19 et d’une stratégie nationale pour déterminer les priorités liées à cette vaccination.

Le ministre de la Santé a rappelé que les cas de contamination par la Covid-19 dans le pays n’ont pas dépassé les 12,7% du nombre total des Tunisiens.

Il a par ailleurs relevé que le nombre des cas de contamination par le Coronavirus dans les rangs des cadres médicaux et paramédicaux, des agents, techniciens et administratifs du secteur de la santé en Tunisie, s’est élevé à 5200, dont 38 décès.

M. Mehdi a fait savoir que le nombre de lits de réanimation alloués aux patients de la Covid-19 a été porté à 290 en plus de 1900 lits d’oxygène, affirmant que le ministère est en train de créer de nouveaux hôpitaux de campagne dans la région du Grand Tunis et à Sfax.

Le ministère de la Santé s’apprête à approuver un système numérique de télémédecine, aussitôt émis le décret portant organisation de cette initiative, a ajouté Mehdi, expliquant que cette mesure permettrait aux patients de se soigner à distance, à domicile.

Concernant les problèmes liés à la pénurie de médicaments, le ministre a expliqué que ce manque est principalement dû à des problèmes d’approvisionnement en matières premières pour l’industrie locale ainsi qu’à des problèmes de liquidité à la Pharmacie Centrale.

En conséquence, a-t-il poursuivi, le ministère de la Santé a décidé d’œuvrer à fournir, dans les limites du possible, cette liquidité à la Pharmacie Centrale afin qu’elle puisse payer les fournisseurs étrangers et soulager la pression sur cette institution. Dans ce même contexte, le ministère de la Santé a également décidé de réviser les prix des médicaments importés et des génériques localement fabriqués en coordination avec le ministère du Commerce, a fait savoir Mehdi, rassurant les Tunisiens sur la disponibilité du stock stratégique des médicaments qui couvre une période de 3 mois, conformément aux standards internationaux.

La Tunisie, pays d’environ 12 millions d’habitants, a officiellement enregistré plus de 1.000 nouveaux cas par jour ces dernières semaines, alors que les hôpitaux sont à la peine pour gérer l’afflux de patients.

Au total, 103.000 cas ont été officiellement recensés depuis le début de l’épidémie dans le pays, dont 3.526 décès.

Avec MAP