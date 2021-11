La vaccination chez les patients Covid et la double vaccination : Ce que recommande le ministère de la Santé

La vaccination doit être différée chez les personnes dont l’infection par le SARS-CoV-2 est en cours. C’est ce qui ressort d’un document du ministère de la Santé et de la Protection sociale sur les situations particulières de vaccination contre la Covid-19.

Le délai à respecter pour donner la troisième dose est de quatre semaines après l’apparition des symptômes à condition que le patient soit rétabli et que le délai entre la deuxième dose et la troisième dose est de 6 mois et plus, explique le ministère.

Pour les personnes asymptomatiques, le même délai de quatre semaines est à respecter à partir de la date de résultat de la PCR positive, ajoute la même source.

En ce qui concerne la double vaccination covid-19/grippe saisonnière, le ministère précise qu’il n’y a pas de délai préconisé entre les deux vaccinations.