La vaccination demeure la solution la plus efficace face aux variants Covid-19

La vaccination anti-Covid19 demeure la solution la plus efficace pour se protéger contre les variants fréquents du virus comme Omicron, une souche plus contagieuse que les autres, a affirmé le directeur de l’Institut national d’hygiène (INH), Mohamed Rhajaoui.

Tous les rapports dont ceux de l’OMS démontrent à bien des égards l’efficacité des vaccins contre les nouvelles souches du nouveau coronavirus, a déclaré M. Rhajaoui à la MAP au lendemain de la détection du premier cas du variant Omicron chez une femme marocaine résidant à Casablanca.

Il a à cet égard exhorté les citoyens à se faire vacciner sans délai, en particulier la troisième dose dite booster, soulignant que « c’est la seule solution pour faire face aux variants du coronavirus qui représentent une menace pour la santé publique« . Il convient aussi, selon lui, de ne pas laisser tomber les autres mesures de prévention comme le port du masque de protection, la distanciation physique, la désinfection des mains et l’aération des lieux clos.

Le directeur de l’INH a en outre mis en garde contre le danger du variant Omicron en termes de rapidité de transmission comme en témoigne sa présence dans plus de 70 pays, rappelant qu’il est classé par l’OMS parmi les variants devant faire l’objet d’un contrôle strict puisqu’il se propage à un rythme inédit.

Cette nouvelle forme du Covid-19, a-t-il poursuivi, est porteuse d’un nombre inhabituellement élevé de mutations, d’où des craintes sont soulevées sur la capacité du système actuel de la détecter. Depuis l’apparition du nouveau variant, le Maroc a mobilisé des équipes et des instituts spécialisés pour assurer le suivi de la situation sanitaire en interne et au niveau mondial, a-t-il ajouté.

Le responsable a dans ce contexte souligné que le Royaume dispose d’un système de veille génomique sous forme de laboratoires habilités à étudier tous types de souches des virus à l’aide de techniques pointues. Il a notamment cité l’INH, l’Institut Pasteur, le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), le laboratoire de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et autres.

Abordant les mesures exceptionnelles prises par l’Institut national d’hygiène, le directeur a expliqué que celui-ci contrôle quotidiennement le nouveau variant ainsi que les différentes mutations du virus. Sur ce volet, il a rappelé qu’une attention particulière est accordée aux personnes qui rentrent au pays en provenance de l’étranger, avec en particulier le recours à des examens à l’arrivée aux aéroports.

(Avec MAP)