La vaccination des Indonésiens contre la Covid-19 devrait débuter en janvier 2021 dans l’ensemble de l’archipel du Sud-Est asiatique, a affirmé, lundi à Bogor, le président indonésien Joko Widodo.

“Quelque 170 millions Indonésiens seront vaccinés. Toute personne devrait recevoir deux doses, ce qui porte notre besoin en vaccin à 340 millions de doses”, a relevé M. Widodo dans une déclaration à la presse, depuis le palais présidentiel de Bogor à Java occidental.

Il a, à cet égard, précisé que la Chine s’est engagée à fournir jusqu’à 30 millions de doses de vaccin à partir de novembre prochain, rappelant que le vaccin en question est développé par la Société biopharmaceutique chinoise de R&D et commercialisation de vaccins humains “Sinovac Biotech”, qui a conclu un accord de production conjointe avec la société pharmaceutique indonésienne publique “Bio Farma”.

La vaccination de masse sera effectuée gratuitement dans les centres de santé publics et les hôpitaux à travers le pays, a-t-il poursuivi, faisant savoir que des frais seront facturés à toute personne souhaitant se faire vacciner plus tôt que prévu.

Outre ce vaccin chinois, l’Indonésie devrait également développer son propre vaccin “Merah Putih” (rouge et blanc), dont le nom est inspiré des couleurs du drapeau du pays, en utilisant la souche isolée de la Covid-19 trouvée en Indonésie.

Le vaccin local contre le coronavirus est développé conjointement par l’Institut Eijkman de biologie moléculaire, le ministère de la Recherche et de la Technologie, l’Agence d’évaluation et d’application des technologies (BPPT) et l’Institut indonésien des sciences (LIPI).