La wilaya de Dakhla et Huawei, une coopération pour le lancement de Dakhla Smart City

La wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab a reçu, lundi à Dakhla, les représentants de Huawei Technologies Maroc, l’un des principaux fournisseurs de solutions TIC au monde, dans le cadre d’une future coopération pour le déploiement de nouvelles solutions technologiques et ce, pour la transformation digitale de la ville de Dakhla.

Lors de cette rencontre, MM. Jerry Cui et Nicolas Yuan, respectivement Directeur Général et Directeur Général Entreprise Business Group, ont exprimé leur souhait d’établir une future coopération avec la wilaya de Dakhla, étant donné que la perle du Sud connaît depuis quelques années un grand développement dans différents domaines économiques, indique un communiqué de Huawei.

La future coopération entre Huawei et la Wilaya de Dakhla concernera plusieurs domaines, à savoir le lancement de Dakhla Smart City, l’équipement du nouveau port de solutions technologiques et le déploiement de systèmes intelligents de vidéo-protection pour renforcer la sécurité de la ville, en plus des énergies renouvelables, l’éduction et la santé, note le communiqué.

La région de Dakhla-Oued Eddahab est inscrite de manière positive et efficace dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Royaume, et la wilaya de Dakhla est très confiante par rapport à cette future coopération avec Huawei, l’un des leaders mondiaux des nouvelles technologies, poursuit la même source.

Cet investissement permettra l’accélération de la transformation numérique de la ville et de ses infrastructures, et contribuera davantage à son développement et à sa promotion au niveau local et international.

A cette occasion, les représentants de Huawei Technologies Maroc ont exprimé leur admiration pour le développement que connaît la région de Dakhla dans divers domaines et souligné que cette coopération contribuera à l’amélioration de l’innovation, l’efficacité et la satisfaction des différents services octroyés aux citoyens de cette ville, qui est en pleine expansion économique et sociale et qui attire de plus en plus d’investisseurs locaux et internationaux.

( Avec MAP )