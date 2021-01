L’AC Milan perd Hernandez et Calhanoglu, testés positifs au Covid-19

L’AC Milan, leader de Serie A déjà handicapé par plusieurs absences, va devoir se passer également lundi à Cagliari du latéral français Theo Hernandez et du milieu turc Hakan Calhanoglu, testés positifs au Covid-19.

Les deux joueurs, deux titulaires indiscutables de l’équipe de Stefano Pioli, ont été “testés positifs lors d’un test moléculaire” effectué samedi sur l’ensemble de l’effectif, a annoncé dimanche le club dans un communiqué. Ils ont été “immédiatement placés en quarantaine à domicile”, a-t-il précisé.

“Ce sont des absences importantes, mais dans une saison comme celle-ci, les problèmes ne sont pas rares et peuvent survenir d’un moment à l’autre”, a commenté Stefano Pioli en conférence de presse dimanche après-midi.

L’AC Milan compte déjà deux autres joueurs positifs, l’attaquant croate Ante Rebic et le milieu bosnien Rade Krunic, qui n’ont pas repris depuis l’annonce de leur test positif le 6 janvier.

C’est un nouveau coup dur pour Pioli qui compte plusieurs autres absents après des blessures (Ismaël Bennacer, Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia) et ne pourra pas non plus aligner lundi l’attaquant Rafael Leao, suspendu.

En revanche, il retrouvera comme titulaire, pour la première fois depuis fin novembre, Zlatan Ibrahimovic, qui a repris progressivement depuis une semaine après deux blessures consécutives (cuisse, mollet). “Tout le monde connaît l’importance de Zlatan, son poids technique et moral sur l’équipe, et on sait à quel point ce retour est important”, s’est félicité l’entraîneur.

Avec MAP