L’accompagnement et l’amélioration de la condition des artisans au cœur de l’agenda du Conseil d’Administration de la Maison de l’Artisan

La Maison de l’Artisan (MDA) a tenu son conseil d’administration, le jeudi 23 décembre 2021, sous la présidence de Madame Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, afin de présenter le bilan de 2021 ainsi que son plan d’action 2022.

Dans son allocution, Madame la Ministre a mis en évidence l’importance du rôle de la Maison de l’Artisan dans le développement du secteur et l’accompagnement de ses opérateurs tant au niveau national qu’international.

Le Directeur Général de la MDA, Monsieur Tarik Sadik a passé en revue l’état d’avancement des chantiers de la stratégie « Rest Art 2021-2025 » marquée par le contexte mondial exceptionnel de crise sanitaire.

Mr Sadik a mis l’accent sur l’importance accordée au renforcement et accompagnement du tissu d’acteurs et l’adoption d’une nouvelle approche de promotion et de communication. Cette approche a permis notamment de sceller des partenariats majeurs de commercialisation de produits d’artisanat avec des plateformes de commerce en ligne et des acteurs majeurs de la grande distribution.

D’autre part, la Maison de l’Artisan a lancé plusieurs études afin de mieux cerner la demande internationale et l’offre du tissu local d’artisans qui permettra d’alimenter la stratégie de relance.

Par ailleurs, le Directeur Général de la Maison de l’Artisan a présenté le plan d’actions 2022 incluant les différents programmes prévus pour l’accompagnement des artisans et le développement de l’activité à l’export. Mr Sadik a notamment présenté les actions prévues pour la mise en œuvre du chantier national d’élargissement de la couverture sociale aux artisans, lancé sous l’impulsion de Sa Majesté Le Roi que Dieu l’assiste.

Enfin, l’ensemble des membres du Conseil ont mis l’accent sur le rôle essentiel des Chambres d’Artisanat dans l’accompagnement des actions du Ministère de l’Artisanat et de la Maison de l’Artisan.