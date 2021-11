L’Afrique du Sud, 3ème pays le plus dangereux au monde

L’Afrique du Sud arrive en 3ème position des pays le plus dangereux au monde en 2021, selon l’indice de criminalité réalisé par la base de données mondiale Numbeo.

«Parmi les 133 pays concernés par l’enquête, l’Afrique du Sud est le 3ème pays le plus dangereux au monde, suivi par l’Afghanistan et le Honduras, en quatrième et cinquième position respectivement», révèle Numbeo dans sa dernière enquête.

Les pays qui occupent les deux premières positions du classement mondial sont le Venezuela et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, précise l’indice qui s’appuie sur les réponses des résidents de 450 villes à travers le monde.

Quant aux villes les plus dangereuses au monde, l’Afrique du Sud en compte trois au top 10 mondial, poursuit Numbeo, notant que Pretoria arrive en deuxième position, battue uniquement par la capitale vénézuélienne Caracas.

Johannesburg arrive à la 4ème place, alors que Durban complète le top six. «Un peu plus loin, la ville du Cap, au sud-ouest du pays, se classe à la 18ème place du classement mondial, ce qui signifie que l’Afrique du Sud abrite quatre des 20 villes les plus dangereuses de la planète», relève la même source.

L’insécurité reste l’un des graves problèmes qui ternissent l’image de l’Afrique du Sud. Vendredi dernier, le ministre de la Police Bheki Cele a indiqué que le 3ème trimestre 2021 a été marqué par une augmentation au niveau de tous les crimes de contact comme les meurtres, les viols et les tentatives de meurtre.

Selon les chiffres du service de police sud-africain (SAPS), un total de 6.163 personnes ont été tuées pendant le troisième trimestre de cette année, soit 1.056 victimes de plus que la même période de l’année précédente. Le pays a également connu près de 10.000 cas de viols durant la même période.

En moyenne, le pays enregistre 58,4 meurtres par jour, soit un taux de 35,8 meurtres pour 100.000 habitants, selon le dernier recensement démographique.

( Avec MAP )