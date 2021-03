L’ambassade d’Allemagne à Rabat a suspendu les visas Schengen en invoquant comme cause « la situation épidémiologique au Maroc ».

Sans aborder le fond politique du mal entendu entre le Maroc et l’Allemagne, et le droit de chaque pays de prendre les mesures souveraines qu’il juge appropriées, nous voulons lever toute ambiguïté quant à la situation épidémiologique au Maroc actuellement, tout en espérant que cet épisode connait une bonne fin le plutôt possible pour le bien des deux pays, des deux peuples et de la coopération régionale et internationale.

Comparativement à la situation en Allemagne, la situation épidémiologique au Maroc est plus stable et affiche de très bons indicateurs, et par conséquent il n’y a surtout pas de quoi s’inquiéter ou d’inquiéter sur ce volet.

Les indicateurs liés à une pandémie en cours sont et doivent rester à l’écart de toutes les considérations autres que sanitaires. Tout usage politique, ne peut que nuire à la réalité et aux efforts déployés ici au Maroc, en Allemagne et partout dans le monde pour vaincre cette crise sanitaire.

Les courbes et chiffres en annexe sont à titre de comparaison épidémiologique à des fins purement médicales.

Dr Tayeb Hamdi

Médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé.