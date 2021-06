Lancement des “Rendez-vous de l’UNICEF 2.0” dédiés aux droits de l’enfant

Le bureau de l’UNICEF Maroc lance la série des “Rendez-vous de l’UNICEF 2.0” dans le cadre de la campagne “Réinventer l’avenir pour chaque enfant“, dont la première rencontre sera tenue jeudi sous forme de webinaire.

Organisé à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, ce premier rendez-vous portera sur le thème “Les droits des enfants et la pénurie d’eau“, a indiqué mercredi UNICEF Maroc dans un communiqué. Ce Rendez-vous, tenu en pleine célébration du 75ème anniversaire de l’UNICEF, constituera une étape pour contribuer au changement du narratif relatif à cette thématique, pour que le changement climatique et l’insécurité de l’eau soient tous deux considérés comme des problèmes urgents de droits de l’enfant, précise le communiqué.

Il est aussi une opportunité d’informer de la situation actuelle et des défis au Maroc par rapport à cette question et des efforts entrepris, a ajouté la même source.

“A forte valeur ajoutée, les Rendez-vous de l’UNICEF 2.0 prendront la forme d’une série de rencontres qui privilégieront le partage des connaissances et le plaidoyer avec nos partenaires autour de sujets à la fois émergents et déterminants pour les droits de l’enfant au Maroc“, a souligné Giovanna Barberis, représentante de l’UNICEF au Maroc, citée dans le communiqué.

Ces rencontres “donneront la parole à des experts de l’UNICEF et d’ailleurs, à des personnalités éminentes, à des influenceurs, à des célébrités engagées et aux enfants et jeunes eux-mêmes en tant qu’agents positifs du changement“, a-t-elle poursuivi.

“Nous considérons que la crise climatique est une crise des droits de l’enfant, que l’insécurité de l’eau est une crise des droits de l’enfant. Cependant, à l’heure actuelle, ni l’une ni l’autre n’est reconnue comme telle au niveau mondial“, a-t-elle enchaîné.

La rareté de l’eau limite l’accès à l’assainissement et aux pratiques d’hygiène de base dans les écoles, ce qui impacte particulièrement la scolarisation, la présence ainsi que la performance des filles en milieu rural. La pénurie d’eau réduit les moyens de subsistance pour leurs familles et communautés, entraînant des migrations, des conflits et même le travail des enfants, a déploré l’organisation onusienne. L’impact du changement climatique et de la pénurie d’eau sur les enfants “finit inévitablement par avoir un effet négatif sur le développement socio-économique actuel et futur de toute la société“, d’après le communiqué.

( Avec MAP )