L’annonce de la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël n’est pas un scoop

L’annonce d’un traité de paix avec les échanges diplomatiques, l’échange d’ambassadeurs, des accords économiques etc, n’ont surpris que ceux qui n’étaient pas réellement au courant de la véritable situation au Moyen-Orient. Depuis des années, les relations dans des domaines économiques, technologiques et particulièrement agricoles, médicaux et des échanges d’informations sécuritaires se sont développés entre ces pays et l’État d’Israël. C’est un secret de Polichinelle, depuis deux ans, qu’il y a eu une véritable alliance objective entre les pays sunnites du Golfe et Israël face à l’Iran. C’est l’illustration exacte de l’adage « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». On peut voir là exactement surtout depuis que les États-Unis ont basculé leur stratégie géopolitique vers le pacifique car leur priorité, aujourd’hui, c’est la Chine, les pays du Golfe ont cherché un parapluie nucléaire pour pouvoir dissuader et freiner l’action agressive d’entrisme de l’Iran chiite. Et la seule puissance nucléaire dans la région c’est Israël. Depuis, il y a eu une véritable alliance avec des échanges qui vont très loin car certaines armées arabes sunnites sont entraînées par l’armée israélienne. Donc ceci n’est pas nouveau et nous verrons une normalisation avec d’autres États, peut-être pas d’ici la fin de l’année, mais tout au cours de 2021 nous verrons d’autres États qui vont suivre. Contrairement à ce que dit Washington, ce ne sera pas l’Arabie saoudite. Je crois beaucoup plus que celle-ci sera parmi les derniers tant que le roi actuel, malade et vieux est encore sur le trône. Le prince héritier ne franchira le pas que lorsqu’il sera intronisé. J’ai lu un peu partout des critiques ou des analyses disant que le Maroc est dos au mur, à ce sujet-là. Je ne le pense pas du tout et ce n’est pas vrai. Les Israéliens ne font aucune pression sur le Maroc qui a toujours eu des relations non officielles, d’abord de famille j’allais dire, et de peuple entre les Juifs marocains, Israéliens et les Marocains. Et ce n’est pas aujourd’hui que l’attitude israélienne va changer vis-à-vis du Maroc. Le Maroc ne pourra pas prendre d’initiative, pas avant longtemps. D’abord, il faudra éviter que ce problème de normalisation vienne s’ingérer dans le processus électoral prochain. Donc il n’y aura rien de nouveau avant que les élections soient passées. Peut-être qu’il y aura de petits pas mais pour le moment je ne pense pas que ce soit d’actualité. Voici ce que je pense de ce Moyen-Orient étrange, surprenant mais quand on analyse de près, il est tout à fait banal de voir des alliances pareilles.

Par ailleurs, il y a un autre côté, c’est l’aspect palestinien. Il ne s’agit pas là, comme je l’ai lu, d’un coup de poignard dans le dos de la question palestinienne. Nous savons tous que depuis quelque temps déjà, le problème palestinien n’est pas dans les priorités des chancelleries arabes. Oui, il va y avoir des étapes et vraisemblablement nous allons voir se dessiner –peut-être- un seul État dans lequel nous aurons une partie qui serait la Cisjordanie, etc, autonome à l’intérieur de l’État israélien mais ce ne sera qu’une étape, car très vite les Israéliens se rendront compte qu’il y a un problème de populations et à ce moment-là la partie autonome deviendra par la force des choses un État entier. Et c’est comme ça que le problème se terminera. Mais aujourd’hui, il faut se rappeler ce que je répète toujours à mes élèves quand je donne des cours de géopolitique : les États n’ont pas d’amis, ils ont des intérêts ! Et aujourd’hui, les intérêts des États sunnites du Golfe sont concomitants avec les intérêts israéliens du point de vue stratégique et géopolitique.