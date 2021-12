L’approvisionnement du marché national en gaz butane assuré de manière régulière et dans les meilleures conditions

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Benali, a souligné, lundi à Rabat, que l’approvisionnement du marché national en gaz butane est assuré de manière régulière et dans les meilleures conditions.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur l’approvisionnement du marché national en gaz butane, présentée par le groupe Authenticité et Modernité, Mme Benali a indiqué que le marché national est approvisionné de façon régulière et dans les meilleures conditions, grâce à 16 sociétés importatrices opérant dans les différents ports du Royaume.

La ministre a ajouté que la majorité des quantités de gaz butane importées proviennent d’Europe et d’Amérique du Nord (plus de 80%), relevant que l’opération de remplissage des bonbonnes de 3 kg, 6 kg et de 12 kg s’effectue dans 130 centres, alors que la distribution est assurée par 630 distributeurs.

Le marché national compte près de 68 millions bonbonnes de gaz, a fait savoir Mme Benali.

( Avec MAP )