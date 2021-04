Le chef de l’armée libanaise exprime sa gratitude à SM le Roi pour les aides alimentaires destinées aux forces armées et au peuple libanais

Le Commandant en chef de l’armée libanaise, le Général Joseph Aoun a exprimé ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour les aides alimentaires que le Souverain a bien voulu faire don aux forces armées et au peuple libanais.

“J’exprime ma profonde gratitude et mes vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, pour ce don royal de grande valeur et qui intervient au moment opportun”, a souligné le chef de l’armée libanaise, lors d’une entrevue lundi avec l’ambassadeur du Maroc au Liban, M’hammed Grine, notant qu’il s’agit des premières aides humanitaires arrivées au Liban.

Ces entretiens se sont déroulés en présence du Colonel Khalid Mehlil des forces armées royales.

Le dernier lot des aides alimentaires aux forces armées et au peuple libanais, est arrivé mardi matin à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth.

Au total, 90 tonnes de produits alimentaires de base ont été acheminées à Beyrouth de manière fluide à bord de huit avions militaires dans le cadre d’un pont aérien de quatre (4) jours.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales (FAR), avait bien voulu donner Sa haute approbation pour faire un don royal personnel sous forme d’aides alimentaires au profit des forces armées libanaises et du peuple libanais frère.

( Avec MAP )