Le chercheur marocain Mohamed Zoubairi parmi les lauréats du Prix Sharjah de la critique des arts plastiques

Le chercheur marocain Mohamed Zoubairi figure parmi les lauréats du Prix Sharjah de la critique des arts plastiques, a annoncé mercredi la direction de cette 12ème édition.

Lors de cette compétition culturelle organisée sous le signe « La distance entre arts plastiques et scénographie« , M. Zoubairi s’est classé en deuxième place grâce à son oeuvre intitulée « Arts plastiques et scénographie, de l’accompagnement à l’identification« .

Le chercheur irakien Kazem Nouir a remporté le premier prix pour son travail « Approches entre scénographie et arts plastiques», tandis que le Tunisien Bourhan Ben Aribia est arrivé troisième pour sa recherche « Relation des arts modernes et contemporains avec la scénographie : forme et concept dans l’expérience de la créativité contextuelle« .

Lors d’une cérémonie organisée en l’honneur des lauréats, qui s’est déroulée en présence d’une pléiade de critiques arabes, le Secrétaire général du Prix de Sharjah de la critique des arts plastiques, Muhammad Ibrahim Al Qasir, a déclaré que le prix a pu assoir depuis son lancement en 2008 une nouvelle ère de la critique de l’art plastique arabe, notant qu’il a occupé pendant plus de dix ans une place prépondérante dans la promotion du concept visuel, d’une part, et le soutien de la critique arabe de l’autre.

Il a ajouté que le prix vise à soutenir la recherche liée aux arts visuels et esthétiques dans le monde arabe, à la faveur de son caractère unique incarné par les recherches qu’il présente et la conscience artistique qu’il promeut dans la région.

(Avec MAP)