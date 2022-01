Le cofondateur de WhatsApp, Brian Acton, nommé PDG de Signal

Brian Acton, cofondateur de WhatsApp, propriété de Meta, a été nommé PDG par intérim de l’application de messagerie cryptée Signal, après le départ du PDG de longue date de Signal, Moxie Marlinspike.

Acton avait quitté Meta en 2017 après des désaccords avec le PDG Mark Zuckerberg sur la façon de monétiser WhatsApp.

Moxie Marlinspike, qui est à Signal depuis près de dix ans, a déclaré dans un billet de blog qu’il se sentait désormais à l’aise pour se faire remplacer en tant que PDG, compte tenu du succès de Signal.

Acton, qui fait actuellement partie du conseil d’administration de la Fondation Signal, s’est porté volontaire pour être PDG pendant que la société cherche un remplaçant permanent, selon le post de Marlinspike.

Signal est considérée comme une application de choix pour les journalistes, les activistes et tous ceux qui cherchent à avoir des communications sécurisées et privées.

« Les gens trouvent de plus en plus de valeur et de tranquillité d’esprit dans Signal (technologie construite pour eux et non pour leurs données), et sont de plus en plus disposés à la soutenir« , a écrit Marlinspike.

« Chaque jour, je suis frappé par le potentiel illimité de Signal, et je veux faire venir quelqu’un avec une énergie et un engagement nouveaux pour en tirer le meilleur parti« , a-t-il ajouté.

Avec MAP