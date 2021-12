Le Congrès péruvien salue à nouveau la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara

Le Congrès péruvien a de nouveau salué la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur le Sahara.

Dans une motion adoptée à l’occasion du premier anniversaire de la signature de l’accord tripartite Maroc-Etats-Unis-Israël, les parlementaires péruviens ont exprimé leur satisfecit à l’égard des progrès accomplis entre les pays signataires des Accords d’Abraham, qui est « un instrument crucial pour la coexistence dans la paix et la tolérance ».

« Le Congrès de la République salue l’engagement ferme et l’attachement sans faille des pays signataires de l’accord tripartite en faveur de la paix durable, de la stabilité, de la tolérance et de la coexistence entre les peuples et les nations », lit-on dans la motion.

Le congrès péruvien exprime ses « sincères félicitations au Royaume du Maroc et à l’Etat d’Israël à l’occasion de la commémoration du premier anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays », réitérant son « soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume et son appui à l’Initiative d’Autonomie comme seule solution réaliste conforme aux résolutions du Conseil de sécurité (de l’ONU) relatives au différend régional sur le Sahara ».

→Lire aussi : Les pays du CCG réitèrent leurs positions constantes en faveur de la marocanité du Sahara

L’institution législative souligne par la même occasion que « le rétablissement des relations diplomatiques complètes entre le Maroc et Israël est un événement historique et une grande avancée pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région du Moyen-Orient ».

Par ailleurs, la motion met en avant « le rôle central joué par le Royaume du Maroc et sa position constante, fondée sur la solution à deux États, ainsi que l’engagement en faveur de négociations entre les parties palestinienne et israélienne comme seul moyen de parvenir à un accord définitif, durable et global au conflit israélo-palestinien ».

Les parlementaires péruviens relèvent qu’après un an de la signature de cet accord tripartite, « une dynamique positive a été promue à travers la création de cinq groupes de travail qui couvrent des secteurs porteurs, tels que la recherche et l’innovation, le tourisme, l’aviation, l’agriculture, l’énergie, l’environnement, le commerce et l’investissement ».

Pour le Congrès péruvien, les accords « historiques » entre le Royaume du Maroc, l’État d’Israël et les États-Unis sont « une illustration de l’engagement conjoint à accroître la stabilité, la sécurité et la prospérité pour tous les peuples de la région et pour les générations futures »

Les Accords d’Abraham, poursuit la motion, « reflètent la volonté d’instaurer la paix et la stabilité, ouvrant la voie et l’espoir de mettre fin aux conflits qui ne durent qu’au détriment du bien-être et de la prospérité des populations des régions maghrébines et du Moyen-Orient ».

Avec Map