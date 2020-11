Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la Santé, M. Mohamed El Am a été nommé directeur des équipements et de la maintenance alors que M. Adil Zniber Bach a été désigné directeur des ressources humaines, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Egalement, M. Mohamed Boukrim a été nommé directeur de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de Marrakech, M. Abdeslam Dahbi au poste de directeur de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé d’Agadir et M. Mohamed Larbi Bouaazzaoui au poste de directeur de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de Rabat.

Au niveau du même département, M. Khalid Ben Rahal a été désigné directeur de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de Santé de Béni Mellal tandis que M. Kamal Bouissek a été nommé directeur de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de Santé de Casablanca, a poursuivi M. Amzazi.

S’agissant du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Mme Sanae El Amrani a été nommée directrice des ponts et du domaine public maritime et M. Najib El Karkouri directeur de l’École Hassania des travaux publics, a fait savoir le porte-parole du gouvernement.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville- département de l’Aménagement du Territoire national et de l’Urbanisme-, M. Abdelatif Ennahli a été nommé au poste de secrétaire général alors que Mme Najat El Kahlani a été désignée directrice de l’Agence urbaine de Kelâa des Sraghna-Rehamna, a relevé le responsable.

( Avec MAP )