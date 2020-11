Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, concernant le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville-Département de l’Aménagement du territoire national, M. Hamid Faiq a été nommé directeur du développement territorial et M. Abdelghani Taïbi au poste de directeur de l’École nationale d’architecture de Marrakech, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du même département, M. Abdellah Alaoui Hachimi a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Meknès, tandis que M. Idriss Bouzerzait a été désigné directeur des affaires juridiques du département de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a ajouté M. Amzazi. S’agissant du ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, M. Tarik Sadik a été nommé à la tête de la Maison de l’artisan et M. Hicham Abdelaziz Moumni au poste de directeur de l’aéronautique civile au sein de la direction générale de l’aviation civile relevant du département du Transport aérien, a-t-il poursuivi.

Pour le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, M. Taïb Bouhouch a été désigné directeur de la protection sociale des travailleurs, a enchaîné le ministre.

( Avec MAP )