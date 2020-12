Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Said Akrial a été nommé directeur de l’Office régional de l’investissement agricole à Tafilalet, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique -département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique-, M. Abdelmajid Chraibi a été nommé doyen de la faculté de médecine et de pharmacie -Université Ibn Zohr Agadir- et M. Azzedine Ghofrane doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Souissi – Université MohammedV Rabat-, a fait savoir M. Amzazi, ajoutant que M. Mohamed Karoum a été désigné directeur de l’Ecole normale supérieur -Université Mohammed V-.

S’agissant du ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, M. Samir Ajraam a été nommé directeur de l’emploi, a relevé le ministre.

( Avec MAP )