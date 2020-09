Le Conseil de gouvernement approuve trois nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé trois propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, le Conseil a approuvé la nomination de M. Khalid Gouiza au poste d’inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national à Dakhla-Oued Eddahab, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil.

Le Conseil a également approuvé la nomination de M.Ahmed Benlakhdim au poste de directeur de la géologie au ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement – département de de l’Énergie et des mines, a ajouté M. Amzazi. S’agissant du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports- département de la Jeunesse et des sports, le ministre a fait savoir que Mme Fatima Abouali a été nommée présidente de l’Agence marocaine antidopage.