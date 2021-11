La ville de Dakhla, et plus largement la région de Dakhla-Oued Eddahab, peuvent aujourd’hui inspirer l’ensemble des pays africains, a déclaré à MAROC DIPLOMATIQUE le Consul général de l’Union des Comores à Lâayoune, Saïd Omar Saïd Hassane.

Le diplomate comorien, qui participait à la 1ère édition du Forum MD – Sahara organisé à Dakhla les 18 et 19 novembre derniers, a, de prime abord, fait part de sa joie d’avoir participé à ce colloque qui a traité du développement et des échanges économiques entre les différents pays du continent.

Pour lui, «la ville de Dakhla est aujourd’hui l’interface entre l’Afrique subsaharienne et le Maroc », arguant que « tout ce qui a été réalisé dans les régions du Sahara marocain est l’incarnation de l’essor économique, qui s’inscrit dans le cadre du modèle de développement que prône SM le Roi Mohammed VI pour montrer l’exemple d’émergence de la région ».

Dans quelques années, a-t-il poursuivi, la région de Dakhla-Oued Eddahab sera un hub pour l’Afrique, voire le tampon entre l’Afrique subsaharienne et le Maroc, d’autant plus qu’avec ses racines africaines et la vision de SM le Roi de l’intégration africaine, nous assistons aujourd’hui aux grandes réalisations de cette région qui inspire tous les pays de l’Afrique.

Nous sommes en train de voir, de façon palpable, l’exemple d’une région développée économiquement et ouverte à l’international, a conclu le Consul général comorien.