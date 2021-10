Le DG de la MAP s’entretient avec l’ambassadeur des Philippines au Maroc

Le Directeur Général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, s’est entretenu, mardi au siège de l’Agence à Rabat, avec l’ambassadeur des Philippines au Maroc, M. Leslie J. Baja.

La rencontre a été l’occasion pour les deux parties d’examiner les moyens d’approfondir la coopération entre les deux États dans divers domaines et notamment celui des médias, afin de permettre aux Marocains et aux Philippins d’avoir accès à la culture des deux pays. Les deux parties ont évoqué, à cette occasion, un projet de mémorandum d’entente entre la MAP et l’Agence de presse des Philippines visant à accroitre la coopération bilatérale entre les deux agences.

Le diplomate a, par ailleurs, salué la transformation digitale de la MAP qui lui permet d’accompagner un monde en perpétuel mouvement, précisant que les responsables de l’Agence philippine de presse prennent continuellement connaissance des projets lancés par la MAP. L’entrevue a également été l’occasion de souligner l’excellence des relations bilatérales qui existent depuis 1975. Dans ce sens, M. Baja a confié avoir à cœur de contribuer à la relance des relations économiques entre Manille et Rabat à des niveaux supérieurs. Ainsi, des chefs d’entreprises devraient se rendre au Maroc pour découvrir les opportunités d’affaires dans le Royaume, notamment dans les domaines de l’agroalimentaire, de l’électronique et du textile, a-t-il fait savoir, tout en affirmant sa volonté de prospecter de nouveaux domaines de coopération entre les deux pays.

Dans une déclaration à la chaîne d’information marocaine “M24” à l’issue de ces entretiens, M. Baja a relevé que depuis la réouverture de l’ambassade des Philippines en janvier 2020, la mission diplomatique œuvre à raffermir son engagement au sein de la société marocaine.

“Nous voulons mieux faire connaitre ce que les Philippines ont à offrir et mettre en exergue les domaines où nos deux pays peuvent travailler ensemble”, a-t-il soutenu, ajoutant que c’est dans ce sens que “nous espérons conclure prochainement un accord entre l’Agence de presse des Philippines et la MAP”.

Le DG de la MAP a, quant à lui, fait part de la disposition de l’Agence à œuvrer de concert avec l’Ambassade des Philippines pour permettre aux deux peuples de mieux se connaitre, invitant M. Baja à prendre part durant les mois à venir au Forum diplomatique de la MAP.

M. Hachimi Idrissi a également saisi cette occasion pour adresser une invitation à la directrice de l’Agence de presse philippine pour assister à cet événement et constater de visu les différents projets réalisés par l’Agence marocaine de presse.

( Avec MAP )