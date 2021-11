Le gouvernement engagé à mettre en œuvre le plan de généralisation de la protection sociale en 2022

Le gouvernement est engagé à mettre en œuvre, en 2022, le plan de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI, a affirmé, mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une réunion gouvernementale qu’il a présidée sur les politiques sociales, M. Akhannouch a précisé que les secteurs concernés par le plan de généralisation de la protection sociale s’attacheront à accélérer l’implémentation de ce chantier stratégique auquel SM le Roi accorde une grande importance en vue d’élargir, de manière progressive, la base des bénéficiaires de la protection sociale au cours de l’année prochaine.

Le Chef du gouvernement a, en outre, expliqué que ce projet vise à faire bénéficier tous les citoyens d’une protection sociale englobant l’indemnité de maladie et l’accès aux services de santé à des conditions préférentielles, rappelant que 11 millions de Marocains bénéficient actuellement de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) dans l’optique de sa généralisation à l’avenir à l’ensemble des franges de la société.

Cette réunion a connu la participation de plusieurs responsables, dont le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Faouzi Lekjaa, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Elle a aussi connu la participation du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

( Avec MAP )