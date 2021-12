Le Kazakhstan considère le Maroc comme l’un de ses principaux partenaires dans le monde arabe, a souligné, jeudi à Casablanca, l’Ambassadrice du Kazakhstan au Maroc, Saulekul Saylaukyzy.

S’exprimant lors d’une table ronde sur le thème « Investissement et commerce, opportunités du Kazakhstan« , la diplomate a indiqué qu’en matière de coopération commerciale et économique, et malgré l’éloignement géographique, l’absence d’un cadre juridique de base et de mécanismes de coopération bilatérale, ainsi que les restrictions causées par la pandémie du Covid-19, le commerce entre les deux pays a enregistré un progrès notable ces dernières années. Par ailleurs, au cours des 10 mois de 2021, le chiffre d’affaires des échanges commerciaux entre le Kazakhstan et le Maroc a augmenté de 59 pc pour atteindre 95,1 millions de dollars, a-t-elle poursuivi. « Nous prévoyons que d’ici la fin de l’année, ce chiffre dépassera 100 millions de dollars« , a enchaîné l’Ambassadrice du Kazakhstan au Maroc.

Les relations diplomatiques entre la République du Kazakhstan et le Royaume du Maroc ont été établies depuis le 26 mai 1992, a rappelé Mme Saylaukyzy, ajoutant qu’une ambassade du Kazakhstan au Royaume du Maroc a été ouverte par un décret du président de la République le 30 décembre 2020.

Le chiffre d’affaires commercial entre les deux pays s’est élevé à 82,4 millions de dollars en 2019 (exportations: 70,4 millions de dollars, importations: 12 millions de dollars), alors qu’en 2020, il a atteint 70,6 millions de dollars, (exportations: 55,6 millions de dollars, importations: 15 millions de dollars), selon l’Agence des statistiques du Kazakhstan.

Le Kazakhstan exporte principalement du soufre et de la houille vers le Maroc, tandis que les importations comprennent des vêtements, des chaussures, des produits du textile, des fruits de mer, des légumes et des fruits.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services, Hassan Berkani, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette table ronde a réuni des hommes d’affaires marocains représentant de moyennes et grandes entreprises qui s’intéressent aux opportunités d’investissement au Kazakhstan.

Cette rencontre de communication avait pour objectif, selon lui, de connaitre le potentiel de ce pays, ainsi que ses différentes ressources, mais aussi de s’ouvrir sur l’Asie au service des commerçants et industriels marocains et ne pas se contenter des marchés traditionnels. Des exposés ont été présentés en ligne, lors de cette rencontre, par des responsables du Kazakhstan en vue de souligner les opportunités économiques de ce pays dans différents secteurs d’activités: pétrole, infrastructures, énergie et agriculture, entre autres, soulignant que le Kazakhstan pourrait constituer une porte d’entrée du Maroc vers l’Asie.

(Avec MAP)