Le Maroc aurait commandé des drones israéliens pour 22 millions de dollars

Le Royaume aurait versé la somme de 22 millions de dollars US en vue d’acquérir des drones israéliens HAROP, plus connus sous le nom de « drones kamikazes », auprès du leader israélien de l’industrie militaire Israeli Aerospace Industries (IAI), a appris le quotidien israélien d’expression anglaise « Haaretz ».

« IAI a reçu 22 millions de dollars cette année dans le cadre d’un accord avec le Maroc », rapporte Haaretz, confirmant une information relayée le mois dernier par l’hebdomadaire Defense News, selon laquelle Israël aurait l’intention de vendre ces drones au Maroc après le rétablissement des relations entre les deux pays.

Le site officiel de la firme israélienne IAI nous apprend que le drone HAROP est un système d’arme d’attaque à distance conçu pour localiser et attaquer précisément des cibles.

« Le HAROP est une plate-forme de type missile loitering (LM) qui sert d’arme d’attaque à guidage électro-optique. Les LM HAROP sont lancés à partir de lanceurs terrestres et contrôlés par une liaison de données bidirectionnelle pour un fonctionnement entièrement piloté », précise-t-on.

Et d’ajouter que « HAROP est utilisé pour attaquer des cibles de grande valeur, avec des capacités de mission complètes, de la recherche à l’évaluation des dommages au combat, en passant par l’attaque. Combinant les caractéristiques d’un missile et d’un drone, HAROP permet une exécution efficace de la mission sans dépendre d’autres systèmes externes pour le ciblage et le renseignement de mission ».