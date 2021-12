Le Maroc élu Vice-Président de la CIID en charge de l’Afrique

Le 72ème Conseil Exécutif de la Commission Internationale de l’Irrigation et du Drainage (CIID) vient d’élire, ce mercredi 15 décembre, le Maroc, en la personne de M. Aziz FERTAHI, Président de l’Association Nationale des Améliorations Foncières, de l’Irrigation, du Drainage et de l’Environnement (ANAFIDE), en tant que Vice-Président de la Commission Internationale de l’Irrigation et du Drainage (CIID) en charge de l’Afrique . Deux autres pays ont été élus également : il s’agit du Japon et de l’Iran.

A travers cette nomination, le Maroc ne cesse d’avancer à grands pas dans la maîtrise de ses ressources hydriques, et ce grâce à la qualité de sa vision prospective à travers laquelle il compte notamment ériger 40 nouveaux barrages à l’horizon 2030 et atteindre ainsi une capacité de stockage de 30 milliards de m3 d’eaux pluviales. En outre, dans le cadre du programme d’économie d’eau en irrigation réalisé par les soins du Ministère de l’Agriculture de la Pêche Maritime du développement rural et des eaux et forêts, le Maroc vise à atteindre l’objectif de 1 million ha irrigués en goutte à goutte.

→ Lire aussi : Le Maroc comme modèle de tolérance et de dialogue interreligieux mis en avant à l’Assemblée nationale

Lors de ce 72ème Conseil exécutif de la CIID, tenu à Marrakech, Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed 6, et dont le Maroc est membre permanent depuis 1959, le conseil exécutif de la CIID avait également annoncé l’organisation, par l’ANAFIDE, de la conférence internationale de la micro irrigation à Dakhla en Mai 2022.

Il convient à rappeler qu’en raison des décisions des autorités marocaines pour la suspension des vols en direction du Maroc suite à la propagation du nouveau variant du Covid-19 « omicron », le 72ème Conseil Exécutif de la CIID, dont la clôture était programmée pour le 30 novembre, n’a pu mener ses activités que jusqu’au dimanche 28 novembre. La CIID a veillé à ce que le restant de ses travaux se poursuivent en ligne.