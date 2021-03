Le Maroc se positionne en tant que pont entre les continents (agence de presse italienne)

L’agence de presse italienne Askanews a mis en avant les atouts du Maroc et sa vocation en tant que pont entre les continents et pôle énergétique et commercial dans l’espace méditerranéen.

“La pandémie est l’occasion de repenser la coopération et les relations entre les pays méditerranéens, les investissements et le développement des énergies renouvelables, pour créer une nouvelle stabilité dans la région. Dans ce contexte, le rôle du Maroc peut être de plus en plus celui de pont entre les continents, de porte d’entrée vers l’Afrique, et de pôle énergétique et commercial”, a affirmé Askanews qui a publié une interview avec l’ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla.

Pour l’agence italienne, le programme d’investissement européen pour le développement du Sud rend la relation entre l’Italie et le Maroc particulièrement stratégique, laquelle a été renforcée par la signature du nouvel accord de partenariat stratégique en 2019.

L’agence italienne a loué également la stabilité dont jouit le Maroc et le rôle du Royaume dans la région.

Dans son interview, M. Balla a fait remarquer que ” cette pandémie offre aux pays méditerranéens des opportunités de repartir sur de nouvelles bases, l’Europe et les pays méditerranéens étant appelés à renouveler leur politique de voisinage, dans un sens plus cohérent, avec plus de solidarité envers les pays de la rive sud”, plaidant pour “une cohérence et une stratégie qui peuvent toucher différents secteurs”.

“Il y a plusieurs questions qui peuvent être au centre d’intérêts communs, en particulier les énergies renouvelables et l’économie verte”, a-t-il dit, soulignant que le Maroc “offre une plate-forme appropriée pour que l’Europe et l’Italie deviennent une plaque tournante vers l’Afrique”.

” Le Maroc est un leader sur cette question des énergies renouvelables. avec la plus grande centrale solaire du monde. Le Royaume produit 42% de son électricité à partir d’énergies renouvelables et en 2030 ce taux atteindra 52%”, a-t-il rappelé, notant que ce leadership reconnu peut être un grand axe de la coopération euro-méditerranéenne.

“Le Maroc est un partenaire fiable qui peut accompagner les investissements européens en Afrique qui est le continent du futur, le seul qui croît à deux chiffres, offrant de grandes opportunités de développement économique”, a souligné M, Balla, ajoutant que “garantir le développement économique équivaut à garantir la stabilité”.

