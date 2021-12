Le Maroc, un pays pivot pour la croissance de l’espace euro-méditerranéen

Le Maroc constitue un pays pivot pour la croissance de l’espace euro-méditerranéen, a affirmé, jeudi, le président de la Confédération italienne des fédérations autonomes (CIFA Italia), Andrea Cafà.

Le partenariat entre l’UE et le Maroc, fondé sur »la confiance et le respect mutuel’’, apporte une « valeur ajoutée non seulement à l’Europe mais également à l’ensemble du Maghreb », a indiqué M. Cafà, dans un entretien à la revue italienne Interris.

« La création d’un espace euro-méditerranéen est dans l’intérêt commun de l’Europe et de l’ensemble du continent africain« , a-t-il relevé, notant que « l’UE a une grande responsabilité dans la réalisation de cet objectif« .

Il a estimé que chaque pays de l’UE est appelé à apporter sa propre contribution pour soutenir ce projet, se félicitant du rôle régional du Royaume, qui a fait preuve de ‘’solidité et de stabilité économiques, politiques et sociales’’.

« Le Maroc a toujours œuvré pour renforcer son partenariat stratégique avec l’Europe« , a souligné le responsable italien, se félicitant de la dernière déclaration commune dans laquelle Rabat et Bruxelles ‘’réaffirment leurs relations bilatérales et leur détermination à poursuivre la coopération pour atteindre les objectifs communs de croissance et de développement durables’’.

(Avec MAP)