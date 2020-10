Le ministre de la Santé tient une réunion sur les mesures proactives pour généraliser le vaccin anti-Covid-19

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a tenu jeudi une réunion de cadrage avec les directeurs régionaux du ministère pour examiner les mesures techniques et proactives qui permettront de généraliser le vaccin anti-Covid-19 sur l’ensemble des provinces et des régions du Royaume “après l’achèvement des essais cliniques du vaccin et sa mise sur le marché au niveau mondial”.

Cette réunion a été l’occasion d’examiner les moyens susceptibles de faire réussir l’opération de vaccination et la disponibilité de tous les établissements sanitaires, tout en tenant compte de leurs spécificités régionales afin d’éviter toute surprise, a souligné le ministère dans une mise au point publiée vendredi, notant que “le Royaume a pris et prend, sur Hautes instructions Royales, plusieurs mesures proactives pour lutter contre cette pandémie, ce qui a donné des résultats positifs dans la gestion de cette crise sanitaire”.

Tous les vaccins anti-Covid-19 demeurent dans la phase des essais cliniques dans le monde entier, a précisé la même source.

Avec MAP