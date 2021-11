Le ministre israélien de la Défense se rend au Mausolée Mohammed V

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s’est rendu ce mercredi au Mausolée Mohammed V, où il s’est recueilli sur les tombes des regrettés Souverains, Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II.

M. Gantz, qui est en visite officielle de deux jours au Royaume, a écrit sur sa page Twitter qu’il a, à cette occasion, déposé une gerbe de fleurs et signé le livre d’or de cette enceinte historique.

« Nous travaillerons tous ensemble pour un avenir meilleur et pour le partenariat et la paix entre les nations et les peuples », a-t-il également fait valoir.