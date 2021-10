Le paiement contactless poursuit sa forte progression

Le paiement sans contact au Maroc a poursuivi sa forte progression durant les neuf premiers mois de cette année, avec un ratio contactless de 32,5% en nombre et 15,7% en montant, contre un taux de 9,2% en nombre et de 3,7% en montant, durant la même période de 2020, selon le Centre monétique interbancaire (CMI).

« L’adoption progressive mais forte du paiement sans contact se poursuit, on est ainsi passés d’un ratio contactless de 9,2% en nombre et de 3,7% en montant durant la période des 9 premiers mois 2020 à un taux de 32,5% en nombre et de 15,7% en montant durant la période des 9 premiers mois 2021« , indique le CMI dans son dernier rapport sur l’activité monétique marocaine au 30 septembre 2021.

Par ailleurs, le CMI fait savoir que les cartes émises par les banques marocaines ont atteint un encours de 18,1 millions de cartes (+5,2% par rapport à fin 2020), dont presque 10 millions de cartes avec la fonctionnalité du sans contact. D’après la même source, 17,9 millions de cartes « Paiement & Retrait » sont sous les labels Visa, Mastercard et la marque nationale cmi et Cobadge cmi-mastercard.

→ Lire aussi : E-commerce: 14,9 millions d’opérations pour 5,7 MMDH à fin septembre

Cette croissance de l’encours est la conséquence d’une progression significative du nombre des cartes sous label Mastercard (+15,3%), d’une hausse modérée du nombre des cartes sous label Visa (+4,7%), et d’une légère augmentation du nombre de cartes sous label cmi et Cobadge cmi-mastercard (+0,4%). Les cartes privatives ont, en revanche, accusé une régression prononcée de 48,2% par rapport à fin décembre 2020.

L’encours des cartes cmi et Cobadge cmi-mastercard s’est établi à 3,6 millions de cartes au 30 septembre dernier, dont 2,5 millions de cartes cmi et 1,1 million de cartes Cobadge cmi-mastercard.

Les cartes prépayées, qui représentent un encours de 1,9 million de cartes, se déclinent en 65,3% de cartes sous label Visa, 18,4% de cartes sous label Mastercard et 16,2% de cartes sous label cmi.

( Avec MAP )