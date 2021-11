Le « Pass jeunes », un moyen pour rapprocher la culture de cette frange de la société

Le « Pass jeunes » constitue un nouveau moyen pour rapprocher la culture de cette importante frange de la société et lui permettre ainsi de bénéficier de multiples prestations et avantages, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Cette carte permettra de promouvoir l’accessibilité des jeunes aux structures muséales, suite à un partenariat conclu entre le ministère de tutelle et la Fondation Nationale des Musées du Maroc (FNM), a expliqué M. Bensaid en marge de l’ouverture de l’exposition « De rage et de désir, le cœur battant des Hommes » au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI).

Il s’agit également de promouvoir l’accessibilité de la jeunesse marocaine à la chose culturelle, notamment aux multiples expositions organisées dans les différentes régions du Royaume, a relevé le ministre dans une déclaration à la presse.

« La culture joue un rôle majeur au sein de la société et permet aux citoyens de se poser les bonnes questions », a fait savoir M. Bensaid, mettant en avant l’importance du riche patrimoine inestimable qui sera légué aux générations montantes.

Pour sa part, le président de la FNM, Mehdi Qotbi a indiqué que la création de ce « Pass jeunes » se veut une décision incitatrice pour cette frange sociale, notamment les jeunes issus des quartiers populaires.

Saluant la matérialisation de cette carte, M. Qotbi a souligné qu’il s’agit d’un moyen essentiel pour « démocratiser l’art » et « promouvoir et favoriser l’accessibilité de chaque Marocain et des jeunes en particulier à la culture ».

Ce « Pass Jeunes » sera créé par le ministère en partenariat avec les opérateurs privés, les établissements publics et les collectivités territoriales.

( Avec MAP )