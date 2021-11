Le pass vaccinal ne vise aucunement à restreindre la liberté des citoyens

L’introduction du pass vaccinal pour lutter contre la pandémie de covid-19 n’a pas pour finalité de restreindre la liberté des citoyens, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, Mustapha Baitas.

Dans un contexte international marqué par la confusion et la hausse des prix, le gouvernement marocain a la responsabilité de préserver les vies et l’économie, loin de toute intention visant à restreindre la mobilité des citoyens, a dit M. Baitas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, tenu en visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, tout en appelant à davantage de « responsabilité et de vigilance« .

Il a également souligné que la vaccination de plus de 24.250.000 citoyens constitue « un gage au profit des catégories sociales les plus vulnérables qui exercent de petits métiers, pour ne pas vivre le scénario des fermetures« .

Lors du conseil de gouvernement, M. Akhannouch, a affirmé que la campagne nationale de vaccination « se poursuit avec succès », à la faveur de l’adhésion croissante des citoyens.

« Les citoyens revendiquent leur droit de reprendre leur vie normale et de mener leurs activités normalement » a dit M. Akhannouch, précisant que « ce sont bel et bien les attentes auxquelles le gouvernement tient à répondre« .

( Avec MAP )