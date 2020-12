Le PLF 2021 adopté par la Chambre des représentants en deuxième lecture

La Chambre des représentants a consacré, la journée du mardi 08 décembre, à l’examen et le vote du projet de loi de finances PLF 2021. Ce projet a reçu l’aval de 61 députés et 36 autres l’ont rejeté.

Lors d’une séance plénière présidée par Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, le projet de loi de finances 2021 a été adopté à la majorité, en deuxième lecture.

Les amendements du projet sont adoptés tels qu’ils ont été approuvés par la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants. Dans ce sens, le président de la Commission des Finances à la Chambre des représentants, Abdellah Bouanou a souligné, que sur les 25 amendements introduits par les Conseillers, seulement une seule proposition a été retirée.

Un peu plus tôt dans la journée, la Commission des finances et du développement économique a adopté ce projet de loi à la majorité, avec 20 voix pour, 7 contre et aucune abstention.