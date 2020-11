Le président du groupe parlementaire Pologne-Maroc exprime sa reconnaissance pour les actions pacifiques de SM le Roi

Le président du groupe parlementaire polono-marocain, Tomasz Kostus, a exprimé sa reconnaissance pour les actions pacifiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une lettre adressée à M. Abderrahim Atmoun, Ambassadeur du Maroc en Pologne, M. Kostus a salué les mesures de stabilisation prises par le Maroc, affirmant que ”la liberté de circulation et le commerce transfrontalier préservés dans la zone d’El Guerguerat est une décision stratégique eu égard à son impact significatif sur toute la région du Maghreb, du Sahel et de l’Afrique’’.

”En tant que président du groupe parlementaire polono-marocain, je voudrais souligner que les efforts déployés jusqu’à présent nous permettent d’envisager l’avenir avec espoir’’, a-t-il ajouté.

‘’C’est grâce à ces efforts que le Royaume du Maroc est un partenaire important des Nations Unies et de l’Union européenne, garant de la paix et de la stabilité’’, a-t-il souligné.

Le président du groupe parlementaire polono-marocain a également indiqué que la voie du dialogue choisie en 1991 est une étape bien pensée et appropriée d’un processus politique et de paix.

( Avec MAP )