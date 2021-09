Le Prix Jean Jaurès de la Paix attribué à SM le Roi Mohammed VI

Le Centre européen pour la paix et la résolution des conflits, basé à Paris, a décidé, le 21 septembre 2021, d’attribuer le Prix Jean Jaurès de la Paix à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en reconnaissance de Son grand rôle dans la diffusion des valeurs de paix à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc.

Le prix porte le nom de l’homme politique français Jean Jaurès, qui a fondé le journal l’Humanité et fut assassiné pour son pacifisme. Ainsi, ce prix est décerné chaque année pour honorer des personnalités internationales qui agissent en faveur de la paix. « Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été choisi cette année pour sa contribution à l’édification d’une société de justice et de paix entre les hommes et les nations, ses actions très louables en faveur de la promotion du développement de l’Afrique à travers sa diplomatie économique, sécuritaire, humanitaire, culturelle et spirituelle » indique le Centre.

Parmi les raisons qui ont motivé ce choix, on retrouve également les dernières élections qui ont connu un « taux historique » de participation, le retour du Maroc au sein de l’Union africaine, l’ouverture de l’Observatoire africain des Migrations au Maroc, les réalisations relatives à la lutte anti-Covid, les initiatives en réponse à la question environnementale en Afrique, le rapprochement avec Israël, ou encore la main tendue à l’Algérie.

Le Centre européen pour la paix et la résolution des conflits est une organisation non gouvernementale européenne oeuvrant dans le domaine de la paix et de la stabilité, trouvant des solutions aux conflits et réduisant les tensions dans les zones de conflit et de guerre.