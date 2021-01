Le Qatar et l’Arabie saoudite ont rouvert leur frontière terrestre

Le Qatar et l’Arabie saoudite ont rouvert samedi leur frontière terrestre, quelques jours après la reprise des relations entre Doha et plusieurs de ses voisins qui le boycottaient depuis trois ans et demi, ont indiqué à la presse des sources qataries.

“Oui, la frontière est ouverte”, a affirmé une source qatarie, tandis qu’une autre confirmait la reprise du trafic vers 07H00 GMT au point de passage frontalier d’Abou Samrah, à 120 km au sud de Doha.

L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l’Égypte avaient rompu en juin 2017 leurs relations avec le Qatar.

Ces quatre pays arabes ont annoncé mardi la fin de la crise, avec la levée du boycott diplomatique et économique de Doha, lors d’un sommet du Golfe à Al-Ula, en Arabie saoudite.

Avec MAP