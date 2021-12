Le SG de l’Otan candidat pour la direction de la Banque de Norvège

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, s’est porté candidat au poste de gouverneur de la Banque de Norvège pour un mandat de six ans, a annoncé mardi le ministère norvégien des Finances.

Ancien Premier ministre et ministre des Finances, M. Stoltenberg figure sur une liste publique de 22 personnes en lice pour diriger la banque centrale norvégienne, qui décide de la politique monétaire du pays mais chapeaute aussi son énorme fonds souverain de plus de 1.200 milliards d’euros, le plus gros au monde.

« J’ai été contacté par le ministère des Finances en novembre pour savoir si j’envisagerais de postuler pour le poste. Je l’ai fait, c’est un poste qui me motive beaucoup« , a indiqué le dirigeant de 62 ans.

→ Lire aussi : L’OTAN retire l’accréditation de huit membres de la mission russe pour espionnage

Le mandat que M. Stoltenberg occupe depuis 2014 à la tête de l’Otan prendra fin le 30 septembre 2022, tandis que celui de l’actuel gouverneur de la Banque de Norvège, Øystein Olsen, expire en février.

« J’ai été clair avec le ministère des Finances sur le fait que, si j’obtiens le poste, il ne me sera pas possible d’entrer en fonction avant la fin de mon mandat à l’Otan le 1er octobre« , a précisé le responsable norvégien.

Un examen rapide de la liste des candidats montre peu de profils connus du public norvégien. Une exception est l’actuelle vice-présidente de la banque centrale, Ida Wolden Bache (48 ans), d’ailleurs la seule femme en lice sur un total de 22 candidats qui avaient postulé à la date-limite du 9 décembre.

Le ministère des Finances dit se prononcer sur une décision début 2022.

(Avec MAP)