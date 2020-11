Le vice-président du PPE salue l’engagement du Maroc en faveur du cessez-le-feu

Le député européen Antonio Tajani, ancien président du Parlement européen et vice-président du Parti populaire européen (PPE) a salué, lundi, l’engagement du Maroc en faveur du cessez-le-feu.

«Je salue l’engagement du Maroc en faveur du cessez le feu et de la liberté de mouvement à travers le passage d’El Guerguarat», a déclaré M. Tajani qui préside aujourd’hui la Commission des Affaires constitutionnelles au Parlement européen.

«Cette décision stabilise la région du Sahara en ligne avec la position de l’ONU», a souligné le député européen, vice président du parti italien «Forza Italia».

Plusieurs personnalités politiques européennes et des experts, rappelle-t-on, ont été unanimes à saluer l’attachement du Maroc au cessez-le-feu et à souligner le caractère légitime de l’intervention des Forces Armées Royales (FAR) afin de sécuriser le passage reliant le Royaume et la Mauritanie via la zone tampon d’El Guerguarat et de mettre un terme aux agissements du polisario.

( Avec MAP )