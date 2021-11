Leadership féminin : Rita Zniber distinguée à Rabat

En reconnaissance de sa contribution à la promotion du rayonnement du Royaume à l’international, Rita Maria Zniber a été distinguée, ce mercredi 17 novembre, ainsi que d’autres femmes marocaines inspirantes par leur réussite.

Une rencontre-hommage à une constellation de femmes inspirantes a été organisée, à Rabat, par des acteurs médiatiques et associatifs. L’événement s’est tenu au Théâtre national Mohammed V avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en présence notamment du ministre Mohamed Mehdi Bensaid.

Lors de cette rencontre, un hommage a été rendu, entre autres, à Najat Mokhtar, Directrice générale adjointe de l’Agence internationale de l’énergie atomique à Vienne, Salwa Laouaji El Gharbi, députée au parlement catalan à Barcelone, Nadia El Amrani, professeure agrégée en médecine aux hôpitaux parisiens, et Malika Bami, magistrate de grade exceptionnel, présidente de Chambre à la Cour de cassation à Rabat.

S’exprimant à l’occasion de cet événement, la PDG de Diana Holding s’est dit honorée de représenter la femme marocaine, notamment dans le monde de l’agro-industrie, un domaine qui demeure largement monopolisé par la gente masculine. « Je suis heureuse de voir autant de femmes prendre leur sort à bras-le-corps, même dans des secteurs longtemps hermétiques aux femmes, celles-ci ont su s’imposer, armées de leur savoir et de leurs compétences », déclare-t-elle, après avoir rendu hommage à «Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ses réformes ambitieuses en faveur de la parité et de l’égalité hommes-femmes».

Elle a par ailleurs remercié tous les acteurs ayant contribué à la tenue de cet événement inédit qui met en avant les femmes marocaines ayant réalisé des percées remarquables dans leurs domaines. Pour rappel, Rita Maria Zniber est depuis 2014 présidente-directrice générale du groupe. La dirigeante de Diana Holding souhaite en faire un groupe mondial d’agro-industrie.

A propos de Diana Holding

Acteur majeur de l’industrie agro-alimentaire, le Groupe Diana Holding consolide et développe sa présence au Maroc depuis plus de 55 ans. Ce groupe agroalimentaire de référence occupe le 7ème rang dans le classement des plus importants groupes privés au Maroc, avec un chiffre d’affaires consolidé de 3,352 milliards de dirhams en 2020 ( …crise Covid-19 ) et 6 500 emplois directs.