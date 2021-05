L’Ecole d’Ingénieurs de l’Université Mundiapolis se classe 2ème École au concours multinational NXP Cup EMEA 2020/2021

Primée une nouvelle fois pour la qualité de son engagement en faveur de la recherche et de l’innovation, l’Ecole d’Ingénieurs de l’Université Mundiapolis vient de se classer 2ème école à la compétition internationale NXP Cup 2020/2021.

Organisée chaque année la NXP Cup est une compétition qui couvre la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA) et qui réunit des équipes d’étudiants pour construire, programmer et piloter un modèle réduit de voiture autonome, de telle sorte que ce modèle puisse réaliser, le plus rapidement possible, le tour d’un circuit balisé donné.

« La finalité de la NXP Cup est de construire et de piloter des modèles réduits de voitures de niveau professionnel, mais sans les budgets d’une entreprise… Pour y parvenir, le matériel et le logiciel se doivent d’être parfaitement conçus et optimisés dans les plus petits détails, et cet aspect est loin d’être simple », a déclaré Dr Samar MOUCHAWRAB, Vice-Présidente des affaires académiques à l’Université Mundiapolis.

« Cette année, les équipes d’ingénieurs de Mundiapolis sont entrées en lice avec les universités les plus prestigieuses de la région EMEA. L’Ecole d’Ingénieurs de l’Université Mundiapolis, représentant le Maroc, a connu la consécration en se classant deuxième école au NXP Cup, et ce juste après la Suisse avec son école Haute Ecole ARC Ingénierie, et devant l’Université d’Amsterdam (VRIJE) et l’INSA de Toulouse », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Matthias Wilkens, Responsable des relations universitaires et de la gestion du programme de la NXP Cup/NXP Semiconductors, a déclaré : « Félicitations à l’équipe Storm de l’Université Mundiapolis qui vient de se classer dans le top 5 de la finale de la NXP Cup EMEA. Ces résultats sont le fruit d’un travail d’équipe exceptionnel, non seulement au sein de la team elle-même, mais aussi de toute l’Université. Je tiens vivement à féliciter les équipes, ainsi que les professeurs et le groupe d’organisation qui se sont chargés avec brio de l’ensemble du processus logistique. A travers la compétition NXP Cup, Mundiapolis a réussi, une nouvelle fois, à démontrer son leadership dans une compétition de course autonome, mais également sa capacité à devenir un véritable ambassadeur de la NXP Cup en Afrique du Nord.”

Notons qu’au total, 97 équipes représentant 43 universités et collèges et issues de 17 pays de la région EMEA ont participé à la NXP Cup. Le Maroc était représenté par l’Université Mundiapolis qui a participé à la NXP Cup avec 3 équipes d’étudiants ingénieurs dont 2 équipes qui ont été qualifiées. La NXP Cup permet aux étudiants participants de développer leur réseau, de gagner en expérience professionnelle, d’apprendre le travail en équipe et d’acquérir de nouvelles compétences qu’ils mettront à profit dans leur carrière.

