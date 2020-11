L’économie nationale a perdu 581.000 emplois

L’économie nationale a perdu 581.000 postes d’emploi et le nombre de chômeurs a augmenté de 368.000 personnes entre le troisième trimestre (T3) de 2019 et la même période de 2020. C’est ce qui ressort de la dernière note d’information du Haut-commissariat au plan (HCP) relative à la situation du marché du travail.

La crainte de la hausse du taux de chômage plane au Maroc ! Il est passé de 9,4% à 12,7% au niveau national, entre 2019 et 2020, de 12,7% à 16,5% en milieu urbain et de 4,5% à 6,8% en milieu rural. Cette hausse est le résultat d’une augmentation du nombre de chômeurs qui a augmenté de 368.000 personnes entre le T3 de l’année 2019 et celui de 2020, passant de 1.114.000 à 1.482.000 chômeurs, ce qui correspond à une augmentation de 33%, indique la note du HCP, notant que le taux d’activité, quant à lui, a baissé de 44,9% à 43,5% au niveau national, tandis que le taux d’emploi a régressé de 40,7% à 37,9% au niveau national. Quant au volume de l’emploi, il a connu une baisse de 581.000 postes, suite à une perte de 237.000 postes en milieu urbain et une perte de 344.000 en milieu rural.

Par secteur d’activités, le département de Lahlimi précise que 260.000 postes ont été perdus au niveau national dans le secteur des services, enregistrant une baisse de 5,2% de l’emploi. Le secteur de l’”agriculture forêt et pêche” a perdu 258.000 postes d’emploi, après une perte de 260.000 en milieu rural et une création de 2.000 en milieu urbain. Quant au secteur de l’”industrie y compris l’artisanat”, la même source précise qu’il a perdu 61.000 postes, 44.000 en milieu urbain et 17.000 en milieu rural, soit une baisse de 4,8% du volume de l’emploi dans ce secteur. S’agissant du secteur des BTP, il a connu une stagnation au niveau du volume d’emploi, avec une création de 1.000 postes (une création de 2.000 postes en milieu urbain et une perte de 1.000 en milieu rural).

En ce qui concerne la situation régionale du marché de travail, la note d’information précise que cinq régions abritent 72% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus. La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,4% d’actifs, suivie de Marrakech-Safi (13,5%), de Rabat-Salé-Kénitra (13,4%), de Fès-Meknès (11,7%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11%). Quatre régions affichent des taux d’activité plus élevés que la moyenne nationale (43,5%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 45,2%, Casablanca-Settat (46,3%), Marrakech-Safi (45,6%) et Béni Mellal-Khénifra (44%). En revanche, les taux les plus bas sont enregistrés dans les régions de Drâa-Tafilalet avec 37,7%, de Souss-Massa (40%) et de l’Oriental (41%).